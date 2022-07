Ermittler fanden Rußspuren im Motorraum

Nach dem tödlichen Absturz mit zwei Toten fand direkt an der Unglücksstelle eine erste Begutachtung der Wrackteile durch Sachverständige aus dem Bereich der Luftfahrt statt. Dabei wurden Ruß- bzw. Schmauchablagerungen im Motorraum festgestellt. Die genaue Unfallursache ist damit noch nicht geklärt. Die Feststellung untermauert jedoch die via Funk getätigten Angaben des in Not geratenen Piloten (56). Er hatte beim abgesetzten Funkspruch bereits von Rauch im Cockpit berichtet. Dann brach die Verbindung zu ihm ab.