Nach Flugzeugabsturz: Polizei ermittelt zu Ursache

Rauch im Cockpit! Nach dieser Meldung war ein 56-jähriger Pilot eines Sportflugzeuges am Samstagvormittag nicht mehr erreichbar, am späten Nachmittag wurde dann das völlig zerstörte Wrack in einem Wald bei Festenburg in der Gemeinde St. Lorenzen in der Oststeiermark gefunden. Ein Hubschrauber hatte die Absturzteile gesichtet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann den Piloten und seinen oststeirischen Passagier (67): Bei beiden Männern konnte nur noch der Tod festgestellt werden.