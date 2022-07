Novavax-Impfdosen erweisen sich als Ladenhüter

Laut Rauch wird der derzeit lagernde Impfstoff nach dem 23. September nicht mehr zur Verfügung stehen, sofern die Haltbarkeit nicht verlängert wird. Eine umgehende Vernichtung ist in diesem Fall aber nicht vorgesehen. So könne etwa die Haltbarkeit rückwirkend durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) verlängert werden. Rauch rechnet „mit einer steigenden Nachfrage in Voraussicht auf ein erhöhtes Infektionsgeschehen im Herbst 2022.“