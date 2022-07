Experte rät von Warten auf Omikron-Impfstoffe ab

WHO Europa empfiehlt zweiten Booster

Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO empfahl am Dienstag, immungeschwächten und anderen gefährdeten Menschen eine zweite Corona-Auffrischimpfung zu verabreichen. Um zusätzlichen Schutz zu liefern sowie das Risiko schwerer Krankheitsverläufe, Einweisungen in Spitäler und von Todesfällen zu minimieren, wie es hieß.