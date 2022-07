Coronavirus: Neue Studien bestätigen Impfvorteile

Mitten in die sommerliche Corona-Welle in Österreich und anderen Ländern hinein, zeigen in den USA publizierte Studien den sehr positiven Effekt der Impfung: Die Rate der Fälle von Long Covid wird reduziert, ein Booster zeigte bei US-Spitzenbasketballteams eine gute Schutzwirkung vor Infektionen mit Covid-19, so der Tenor von drei Untersuchungen.