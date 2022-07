Polizeischüler lassen Betrüger in die Falle tappen

Der 33-Jährige rief die Frau gegen 19.45 Uhr in ihrer Wohnung in der Bahnhofstraße in Penzing an. Er gab sich als Polizist aus und erkundigte sich nach deren Wertgegenständen. Er gab vor, dass derzeit viel in dem Bezirk eingebrochen werde und er das Bargeld und den Schmuck sicher verwahren könne. Zur Untermauerung seiner Informationen verband er die 23-Jährige sogar mit einer angeblichen Staatsanwältin, die die Vorkommnisse bestätigte.