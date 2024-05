Jetzt schon wenige Lehrer – Angst vor Herbst

Bereits zum zweiten Mal versammelten sich Eltern, Schüler und Anrainer am Sportplatz der Mittelschule Kagran, um gegen die Containerklassen zu protestieren. Die „Krone“ war auch diesmal vor Ort. „Die Situation spitzt sich weiter zu, immer mehr Eltern zweifeln die Qualität der Schule an und überlegen ihr Kind abzumelden“, berichtet der Obmann Stv. des Elternvereins Manuel Kiesling. Grund sind 250 Flüchtlingskinder, die ab Herbst in neun mobilen Klassen untergebracht werden. „Das sind einfach zu viele, es gibt jetzt schon zu wenige Lehrer am Standort“, so Kiesling. Eine anwesende Vertreterin der Lehrergewerkschaft FCG legt noch nach: „Zurzeit gibt es eine große Kündigungswelle, der Herbst wird für die Schulen herausfordernd.“