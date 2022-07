Der FC Hard führt das Vorarlbergliga-Rudel an

Schon in der vergangenen Saison trafen Höchst und Hard in der ersten Runde der Liga aufeinander, damals fegten die Harder die Hausherren mit 5:1 vom eigenen Platz. Beim erneuten Aufeinandertreffen am ersten Spieltag der frischen Saison erging es der Elf von Trainer Maximilian Knuth sogar noch miserabler, denn beim 1:6 wurden sie von Hard vorgeführt.