Per Gleitschirm über Streif: „Mag das Abenteuer“

„Mir gefällt es sehr“

Kitzbühel sei eine wirklich coole Stadt, in der Umgebung könne man zahlreiche Aktivitäten ausüben. „Mir gefällt es sehr, noch einige gute Tage hier zu verbringen, bevor ich dann in das Turnier einsteige“, betonte Bautista Agut. Welche Performance er auf dem Kitzbüheler Sand abliefern wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.