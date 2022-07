T-Mobile US will Klagen mit 500 Mio. $ beilegen

T-Mobile US will Nutzerklagen nach einem großen Hackerangriff mit einer Zahlung von einer halben Milliarde Dollar beilegen. Dabei sollen 350 Millionen Dollar in einen Fonds für klagende US-Kunden fließen, wie aus der am Wochenende veröffentlichten Vereinbarung hervorgeht. Weitere 150 Millionen Dollar sollen demnach in diesem und im kommenden Jahr für die Verbesserung der Cybersicherheit ausgegeben werden.