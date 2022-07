Tieren im Neusiedler See geht der Sauerstoff aus

Auch der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Fischerei und Gewässerschutz Helmut Belanyecz meldet sich in der Causa See zu Wort. Er versteht nicht, dass sich der Naturschutz gegen eine Dotation mit fremdem Wasser sträubt. „Es ist hoch an der Zeit, den gefährdeten Neusiedler See mit einer Wasserzuleitung aus der Donau zu erhalten“, so Belanyecz. Er sieht kein Problem darin, den Wasserstand um etwa zehn Zentimeter zu erhöhen.