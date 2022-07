„Urlaub am Neusiedler See ist so schön wie immer!“

Fähren und Ausflugsschiffe unterwegs

Roman Drescher von der Drescher Line in Mörbisch bemerkt, dass spürbar weniger Gäste an den See kommen und mit den Fähren queren wollen. „Die Verunsicherung der Leute ist groß, weil sie überall hören, dass wir kein Wasser mehr haben. Das stimmt aber so nicht. Wir führen unsere Fahrradfähren normal und machen auch die Rundfahrten“, so Drescher. Er würde sich ein richtiges Gewitter wünschen. 2014 gab es ein ähnliches Wasserstandsproblem. „Damals hat es in einer Nacht 10 Zentimeter geregnet, das hat die Situation entspannt“ erzählt er.