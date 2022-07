Überall fehlen Gastro-Leute, auch in Kroatien

Martina Riedl aus Seeboden, die seit bereits 15 Jahren das bekannte Österreicher-Hotel Miramar in Opatija managt, schildert die Lage: „In Kroatien sind viele Mitarbeiter während Corona in andere Branchen abgewandert. Jetzt werden in Service und Küche, aber auch bei den Stubenmädchen oder an der Rezeption - also überall Mitarbeiter gesucht. Vor allem auch Mitarbeiter, die deutsch sprechen.“