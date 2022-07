„Akzeptiere nicht, dass andere mir Grenzen setzen“

Die gelernte Juristin hat sich sowohl beruflich als auch ehrenamtlich in den vergangenen Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Zudem weiß Frau Moser aus eigener Erfahrung, was es heißt, mit einer Hör- und Sehbehinderung zu leben und Verantwortung zu übernehmen. „Als ich ein Kind war, wurde mir gesagt: Du wirst weder in die Schule gehen noch eine Ausbildung machen können. Du wirst keine Familie haben. Aber ich habe nicht akzeptiert, dass andere mir Grenzen setzen. Ich habe studiert, bin heute Mutter von zwei Kindern“, erzählt Moser stolz. Damit möchte sie ein starkes Signal senden: „Der Mensch hat einen eigenen Aktionsradius, und der soll nicht durch die Meinungen anderer definiert werden, sondern durch einen selbst!“