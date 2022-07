„Hoffnung gibt man mit jeder kleinen Hilfe“

Der Krieg in der Ukraine dauert noch immer an, Hilfe wird dringender benötigt denn je. Dennoch lässt die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung allmählich nach, eine Gewöhnung an den Schrecken setzt ein. Um dem entgegenzuwirken, haben Schüler der Vienna Business School in der Akademiestraße im Rahmen eines Sozialprojekts eine Checkliste erstellt. Sie soll dabei helfen, nicht abzustumpfen oder des Helfens müde zu werden. Und sie soll dafür sorgen, die Herzen offen zu halten.