Blutnotstand abgewendet: Spender als Lebensretter

In der Wiener Blutspendezentrale auf der Wieden spendeten sogar viermal so viele Menschen Blut als üblich. Die Spender nahmen hier oft stundenlange Wartezeiten in Kauf. „Es ist einfach berührend, wenn Menschen vor oder nach der Arbeit zu uns kommen und geduldig in der Schlange warten, um ihr Blut zu spenden“, freut sich Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.