VIDEO: So lief Hintis Unterliga-Debüt für Sirnitz

Ein Fußball-Fest in St. Veit! 1500 Fans waren in die Jacques-Lemans-Arena gekommen - alle wollten das Unterliga-Debüt von Martin Hinteregger im Sirnitz-Dress sehen. Leider ging’s aber in die Hose - die Hausherren siegten 3:0. „Hinti“ strahlte dennoch über beide Ohren: „Ich war noch nie so happy!“