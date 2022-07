Ohne Nehammer? | Keine Temperaturmessungen?

Sie gilt als eine der mächtigsten Personen in der österreichischen Innenpolitik - Johanna Mikl-Leitner, die niederösterreichische Landeshauptfrau. Sie gilt (oder vielleicht besser: galt?) als Haupterfinderin und Schutzherrin von Karl Nehammer als Bundeskanzler. Richtete ihm aber in jüngster Vergangenheit gleich zweimal Kritik aus. Umso spannender, was sie in der „Krone“-Interviewreihe „Neun Mal Österreich“ mit den Landeshauptleuten sagt. Beziehungsweise, was zwischen den Zeilen herauszulesen ist. Unter anderem nimmt sie bei ihrer Kritik an der Bundespolitik den Ball von Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf, der bei der Festspieleröffnung in Bregenz in dieser Woche bekanntlich gemahnt hatte, dass es jetzt wichtig sei, dass alle ihrer Arbeit nachkommen. Das sei auch das, findet Mikl-Leitner, was sich die Menschen jetzt erwarten. Auch auf Van der Bellens Kritik an mangelhafter Kommunikation der Politik geht die Landeshauptfrau indirekt ein, wenn sie meint, die Menschen spürten zu wenig, dass schon große Anti-Teuerungspakete geschnürt wurden, da sei die Kommunikation der wesentliche Schlüssel. Selbst bleibt Mikl-Leitner in ihrer Kommunikation zu einer Frage wenig klar. Wird es vor den Landtagswahlen in Niederösterreich im ersten Quartal 2023 gemeinsame Wahlkampfauftritte mit Karl Nehammer geben? Sie weicht aus, spricht davon, dass der Wahlkampf noch weit entfernt sei und sie an Wahlkampfplanung noch gar nicht denke. Man darf orakeln: Niederösterreich-Wahlkampf ohne Nehammer. Eine klare Antwort kommt dafür zur peinlichen Nehammer-„Empfehlung“, die Krise notfalls mit Psychopharmaka oder Alkohol zu bekämpfen. Mikl-Leitner: „Ich glaube, dieser Sager tut ihm leid.“ Mag sein, aber von ihm selbst würden die Menschen das auch gerne hören!