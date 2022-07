Assistent zur Früherkennung von Schlaganfall

„Ich bin von einem Brand zum nächsten gelaufen“ - so fasst Fabian Lichtenstein die letzten zwei Jahre zusammen. Obwohl der Eferdinger Geschäftsführer und Mitgründer der digitalen Gesundheitsakte Vivellio ist und diese schon mehr als 140.000 Nutzer zählt, zollte die Firma den coronabedingten Einschränkungen Tribut. „Kliniken und Ärztezentren waren durch die Pandemie so sehr gefordert, dass wir unsere Pläne nur in Mini-Schritten fortsetzen konnten“, sagt Lichtenstein.