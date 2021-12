Linzer ermöglichen Arzttermin im Wohnzimmer

Als Mitgründer der blockhealth GmbH, die hinter der App Vivellio steht, läutet nun auch Matthias Bolz, Leiter der Uniklinik für Augenheilkunde des Kepler-Universitätsklinikums, den nächsten Entwicklungsschritt der App aus Linz ein. So wurde eine digitale Klinik initiiert, die einen Arzttermin mittels Video möglich macht. „Nach der Terminvereinbarung wird die eigene Gesundheitshistorie - also Befunde und Medikamente - über Vivellio geteilt, den Arzt trifft der Patient dann per Video“, so blockhealth-Geschäftsführer Fabian Lichtenstein.