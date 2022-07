Fukushima-Abwasser könnte ab 2023 ins Meer laufen

Seit der von einem Tsunami ausgelösten Kernschmelze 2011 haben sich etwa 1,29 Millionen Tonnen aufbereitetes Wasser in der Anlage angesammelt. Nun sind die Kapazitäten in der Atomanlage fast erschöpft, weshalb Japans Regierung plant, das Abwasser ins Meer zu leiten. Konkret soll es ab Frühjahr 2023 in den Pazifik gepumpt werden. Dazu zählen Regen- und Grundwasser von dem radioaktiv verseuchten Gelände, sowie Wasser, das nach dem Atomunfall zum Kühlen der Anlage benötigt wurde. Der größte Teil der Radioaktivität soll über ein System von Pumpen und Filtern aus dem Wasser gefiltert werden. Das Verklappen im Meer sei sicher, heißt es vom japanischen Außenministerium.