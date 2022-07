Trank aus „sauberem“ Fluss - Politiker im Spital

Spitalsaufenthalt sollte geheimgehalten werden

Er sei am Dienstag ohne jegliches Sicherheitspersonal in die Hauptstadt geflogen worden, hieß es. Das deutet darauf hin, dass seine Erkrankung streng geheim gehalten werden sollte. Das Büro von Mann wollte seinen Krankenhausaufenthalt auch nicht bestätigen. Am Donnerstag wurden auf dem Twitter-Kanal des Regierungschefs aber wieder Bilder veröffentlicht, die Bhagwant Mann bei Arbeitstreffen zeigen.