Karriereende? ÖFB-Kapitänin will „Highlight“

Nach mehrmaligen Knieoperationen wurde Schnaderbeck rechtzeitig zum Eröffnungsspiel gegen England fit und stand in den drei Gruppenspielen in der Startelf. Gegen Deutschland reichte es aber nicht. „Die persönliche Enttäuschung war sehr groß. In so einem Spiel im Viertelfinale gegen Deutschland will man immer mit dabei sein“, gestand die Innenverteidigerin.