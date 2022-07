Experte: „Russland spielt mit Europa Katz & Maus“

Politische Stabilität in Gefahr

Die Ankündigung der Europäischen Kommission vom Mittwoch, die EU-Länder im Notfall zum Gassparen zwingen zu wollen, könnte eine solche soziale und politische Spaltung des Westens nach Einschätzung Mangotts unterstützen: „Wenn die Leute ihre Wohnungen nicht mehr wie gewohnt heizen können oder ihre Jobs verlieren, weil die Industrie nicht mehr genug Gas bekommt, entsteht eine politisch gefährliche Gemengelage.“ Das könne in vielen EU-Staaten zu Protesten führen und politische Stabilität untergraben. Das sei genau, was der russische Präsident Wladimir Putin wolle. Daher empfiehlt der Politologe, mit solchen Sparzwängen vorsichtig umzugehen.