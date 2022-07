Bremst Putins Krieg uns auf der Autobahn aus?

Gruber sieht in einer Reduktion der Geschwindigkeit enormes Potenzial. „Wenn wir aus Autobahnen von 130 km/h auf 100 und auf Schnellstraßen von 100 km/h auf 80 reduzieren, können bis zu 50 Prozent der Energie eingespart werden. Energie, die wir im Herbst noch brauchen werden“, so der Physiker, der in den vergangenen Wochen einen Selbstversuch durchführte: „Im Normalfall schaffe ich mit einer vollen Tankfüllung die Strecke von meiner Wohnung ins Büro (das Landhaus Burgenland, Anm.) fünf- bis sechsmal. Bei niedrigerem Tempo zehn- bis elfmal. Dafür brauche ich statt 55 Minuten halt 60 Minuten - das hält man schon aus.“