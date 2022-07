Hitze setzt Gewässer und ihre Bewohner unter Druck

Eigentlich sollte der Sprung ins kühle Nass für Abkühlung sorgen. Doch wer aktuell in einen der mehr als 1200 Kärntner Seen hüpft, erlebt oft eine Überraschung: Viele Gewässer sind ziemlich warm; zu warum sogar. Etwa im Wörthersee stieg die Wassertemperatur heuer gleich an mehreren Tagen auf über 27 Grad Celsius an – was vor allem Flora und Fauna ordentlich belastet.