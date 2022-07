Waldbrand bei Brückl forderte 100 Einsatzkräfte

100 Feuerwehrmänner und ein Großteil der Feuerwehren des Bezirkes St. Veit an der Glan mussten am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einem Waldbrand zwischen Launsdorf und Brückl ausrücken. „Aus ungeklärter Ursache kam es in Selesen zu einem Waldbrand. Die Trockenheit ist zur Zeit ein Problem. Ein Hektar Wald ist abgebrannt“, berichtete Feuerwehrkommandant Andreas Nuart von der FF Brückl. Der Brand in steilem Gelände konnte zum Glück rasch unter Kontrolle gebracht werden.