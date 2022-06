Hitze lässt an diesen Orten wirklich jeden kalt

Ganzjahreseishalle in Ferlach

Angenehm kühl ist es bei dieser Affenhitze auch in der Eishalle in Ferlach, die das ganze Jahr in Betrieb ist. „Hier ist es einfach super! Man freut sich jeden Tag, in die Arbeit zu gehen“, erzählt Mario Kulnig. Bei Temperaturen zwischen fünf und sechs Grad kommt der Geschäftsführer nicht ins Schwitzen. „Der Körper gewöhnt sich an die niedrigen Temperaturen. Wenn man dann nach draußen geht, bekommt man fast einen Schock“, erzählt Kulnig. Zwar trägt er bei der Arbeit meist ein kurzärmliges Shirt, doch geht es auf die Eismaschine, dann müssen Jacke und Kappe her. „Sonst wird es doch etwas zu frisch.“