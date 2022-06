Diese Berufsgruppen schwitzen jetzt besonders

Mit Thermometer ausgerüstet

Mit einem Infrarot-Thermometer ausgerüstet, hat die „Krone“ Arbeitsplätze besucht, wo die Hitze besonders zu schaffen macht. Die Mitarbeiter des Stadtgartenamtes in Klagenfurt wissen mittlerweile schon, wie sie der Mittagshitze entkommen: „Wir machen in der Früh die Arbeiten, die in der prallen Sonne zu erledigen sind. Sobald es heißer wird, arbeiten wir dann in Parks, wo es zumindest Schatten gibt“, erklärt Partieführer Thomas Suschnig. Ab nächster Woche verschiebt sich wegen der Temperaturen auch der Dienstbeginn von 7 Uhr auf 6 Uhr.