Preisexplosion: Haslauer tüftelt an Hilfspaket

Die Salzburger Landesregierung geht es gemächlicher an, obwohl 2023 gewählt wird. Die Koalition will vor eigenen Maßnahmen die Pläne der Bundesregierung abwarten. Fix ist aber: Auch in Salzburg wird ein eigenes Paket folgen, bestätigt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).