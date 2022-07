Traunviertler Jugend holte Bronze bei Feuerwehr-WM

Besonders spannend gestaltete sich der Bewerbstag am 21. Juli für die internationalen Jugendgruppen in Celje (Slowenien): Für Österreich standen drei Burschen- und eine Mädchengruppe am Start. Und alle stellten Wehren aus Oberösterreich. Besonders auf die bis heute amtierenden Weltmeister aus Bad Mühllacken blickten alls, doch die Truppe konnte den Platz leider nicht verteidigen und landte auf Platz 21.