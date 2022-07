Pinzgau Milch übernimmt Abpack-Unternehmen

Das teilte Pinzgau Milch am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Abpackbetrieb mit Sitz in Schlitters im Zillertal wurde 2018 gegründet und beschäftigt 60 Mitarbeiter. Die Pinzgau Milch habe die notwendigen Strukturen, um die Geschäftsfelder zu erweitern und Investitionen in die Qualität und Innovation zu tätigen.Die Pinzgau Milch mit Sitz in Maishofen beschäftigt 240 Mitarbeiter und verarbeitet 135 Mio. Kilogramm Milch pro Jahr. Der Exportanteil liegt bei 45 Prozent, heißt es auf der Homepage des Unternehmens.