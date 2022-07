Trotz Kaltfront bleibt es heiß und sonnig

Sommerlich heiß bleibt es in den nächsten Tagen: Doch trotz Hitzewelle, die auch in Salzburg am Mittwoch mit 34 Grad ihren Höhepunkt erreichte, wird es am Samstag mit 5 bis 9 Grad weniger etwas kühler und auch unbeständiger. „Da können die Salzburger dann ein bisschen verschnaufen, bevor es am Sonntag wieder sommerlich heiß werden wird“, sagt Yasmin Markl, Meteorologin von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Vor dieser Verschnaufpause am Samstag jedoch erwartet Salzburg am Donnerstag ein schwüler, unbeständiger Tag.