Grazer Gastro-Familie kocht bis München auf

Bald Tapas-Bar in Baden und ein weiteres Fischlokal

Eröffnet wurden jüngst „Winzerkajüten“-Ferienwohnungen in Gamlitz, „fix ist noch die ,Goldkost‘ im Grazer Landhaus, im Herbst möchte ich dann eine Tapas-Bar in Baden/Wien eröffnen, und mir schwebt auch noch ein weiteres Fischlokal vor“, plant Grossauer, der sich insbesondere um die „El Gaucho“-Steaklokale der Gruppe kümmert. Davon gibt es fünf, jenes in Baden/Wien feiert demnächst elftes Jubiläum. „Wir sind auf das Konzept durch die Bekanntschaft mit einem argentinischen Fleischexperten gekommen.“