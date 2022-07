Waldbrände: EU will Löschflugzeuge kaufen

Feuer wüten in Südfrankreich und auf Kreta

Aktuell wüten gleich mehrere Waldbrände in Europa. So haben sich die Feuer an der französischen Atlantikküste weiter ausgebreitet, innerhalb einer Woche verbrannten südlich von Bordeaux 19.300 Hektar Land. Am Dienstag hatten die Feuerwehrleute mit heftigen Winden zu kämpfen. Bei Teste-de-Buch musste ein Altersheim geräumt werden. Insgesamt haben seit Beginn der schweren Waldbrände vor einer Woche mehr als 34.000 Menschen in Südfrankreich ihre Bleibe verlassen. Auch Tiere blieben nicht verschont. Ungefähr 370 Zootiere bekamen vorübergehend eine neue Unterkunft. In einem Fall, bei Landiras, vermuten die Ermittler und Ermittlerinnen inzwischen Brandstiftung. Die Polizei nahm einen Mann fest.