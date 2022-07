Seniorenpaar starb bei Waldbrand in Portugal

„Das Auto wurde komplett verbrannt, die beiden sind im Inneren gestorben.“ Die beiden Senioren hielten sich in ihrem Haus in einem Dorf in der Nähe von Murça im Norden des Landes auf. „Sie haben offenbar beschlossen zu fliehen, als die Flammen immer näher kamen“, so Bürgermeister Artur Lopes.