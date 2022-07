Unfall: 21-Jährige geriet mit Hand in Holzspalter

Schwere Verletzungen an der Hand

Nur eine Stunde später verletzte sich im selben Bezirk eine 21-Jährige schwer. Sie war mit Holzspaltarbeiten am elterlichen landwirtschaftlichen Anwesen in Liesing, im Bezirk Hermagor beschäftigt, als sie mit der Hand zwischen Holzstück und Spaltkeil geriet. „Die junge Frau konnte noch selbstständig das Gerät abschalten und ihre Mutter alarmieren“, so die Polizei. Nach der Erstversorgung durch einen First Responder wurde die Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in das UKH Klagenfurt geflogen.