Ehepaar tot: Verdacht auf Mord und Selbstmord

Die Familie lebte in einem Mehr-Generationen-Haus, einem landwirtschaftlichen Anwesen in Schladming. Die 78-Jährige, die dem Vernehmen nach noch recht rüstig gewesen sein dürfte, war immer die Erste, die schon in aller Früh zum Frühstück kam. Diesmal waren sie und ihr Mann (87) gegen 5.45 Uhr noch nicht da.