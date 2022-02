Mord in Graz: Verdächtiger (23) festgenommen

Am Montag fand die Polizei nach einem Wohnungsbrand in Graz eine tote Frau. Wie sich herausstellen sollte, wurde die 41-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens, man fand zahlreiche Stichwunden an der Leiche. Am Dienstagabend hat die Polizei einen Verdächtigen aus dem Grazer Bahnhofs-Milieu festgenommen. Der 23-Jährige wird derzeit einvernommen.