Pflegedramen: 10 Tote innerhalb von nur 4 Wochen!

Leider nicht in der Fiktion, sondern in brutaler Realität spielten sich ähnliche Szenen in Österreich ab – fünfmal allein im Juni! Bei dem ersten „Pflegedrama“ am Beginn des Monats erschoss ein schwerkranker Steirer (87) in Schladming seine Frau (78) im Schlaf und richtete sich dann selbst. „Ob es eine gemeinsame Entscheidung war, aus dem Leben zu gehen, ist in solchen Fällen oft unklar“, berichtet die renommierte Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner im Gespräch mit der „Krone“.