Erdogan: Keinerlei Berührungsängste

Bewiesen hat er das bereits im sogenannten Arabischen Frühling in Ägypten, wo er aufseiten der Moslembrüder stand, die vom heutigen Regime in Kairo als Terrorgruppe eingestuft werden. Auch in Libyen stand er aufseiten islamistischer Gruppierungen, die er von syrischen Söldnern mit ähnlichem Gedankengut unterstützen ließ. Solche Söldner ließ er auch nach Aserbaidschan fliegen, wo sie gegen die christlichen Armenier zu Einsatz kamen.