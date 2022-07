„Zusammenarbeit mit Türkei muss handfester werden“

Mit rund 1300 Anträgen im heurigen Jahr belegen türkische Staatsangehörige mittlerweile Rang 5 in der rot-weiß-roten Asylstatistik. 2021 zählten die heimischen Behörden im selben Zeitraum gerade mal an die 220. „Ein geringer Prozentsatz betrifft geflüchtete Kurden - beim Großteil handelt es sich aber um Wirtschaftsflüchtlinge (Stichwort Sozialleistungsbetrug)“, so Innenminister Gerhard Karner am Rande der gemeinsamen Dienstreise mit Außenminister Alexander Schallenberg in Ankara. Die diesbezügliche Kooperation mit den türkischen Behörden hinsichtlich Rückführungen liefe „im Großen und Ganzen“ aber problemlos.