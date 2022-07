Polizei klärt Überfall auf drei Schweizer

Zehn Tage nach einem Raub an drei jungen Schweizern in der Stadt Salzburg hat die Polizei die mutmaßlichen Täter ausgeforscht und am Samstag festgenommen. Die drei Männer und eine Frau waren am 6. Juli gegen 3.00 Uhr in einem Park im Stadtteil Schallmoos über die Eidgenossen hergefallen, prügelten sie mit Schlägen und Tritten und nahmen ihnen das gesamte Bargeld ab. Danach mussten die Schweizer noch so lange Geld beim Bankomat beheben, bis das Limit erreicht war.