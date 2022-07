Susanne Walli schafft Aufstieg ins WM-Semifinale

Sensationelle Susanne Walli! Wie im Vorjahr bei den Olympischen Spielen hat die Linzerin auch bei der Leichtathletik-WM in Eugene das Semifinale über 400 m erreicht! Sie war gleich im ersten von sechs Vorläufen gestartet und hatte dort in 52,18 den vierten Platz belegt. Ihre Zeit reichte dann aus, dass sie genau als Letzte und 24. in das Semifinale am Mittwoch einzog. „Ich bin überglücklich, dass es wieder geklappt hat!“