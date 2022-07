Reinhard Fendrich krönt die Starnacht-Woche

Die Starnacht am Wörthersee ist und bleibt das Highlight des Kärntner Musiksommers. Und die Zahlen sprechen für sich: An den vier Veranstaltungstagen pilgerten 22.000 Fans in die Arena in der Ostbucht, knapp drei Millionen TV-Seher in Österreich und Deutschland verfolgten das Show-Spektakel in den Wohnzimmern. „Noch nicht dabei sind die Seher der ORF-TVthek sowie im Internet“, sagt Gerfried Zmölnig von ip-media.