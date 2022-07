Seit 25 Jahren Weltklasse

Die Liste an spektakulären Ausstellungen ist lang - und sie würde diesen Rahmen sprengen. Unter anderem haben Per Kirkeby, Erwin Wurm, Jenny Holzer, Ai Weiwei, Jeff Koons und Damien Hirst das KUB bespielt - wenn man so will also das „Who is Who“ der zeitgenössischen Kunst. Das bisher wohl größte Aufsehen in der Geschichte des KUB erregte die Roy-Lichtenstein-Schau im Jahr 2005, allerdings nicht nur im künstlerischen Sinn. Eine damals 35-jährige Deutsche beschädigte mit einem Messer das Bild „Nudes in Mirror“ mit vier jeweils 30 Zentimeter langen Schnitten und richtete damit einen Schaden von 460.000 Euro an. Der damalige KUB-Direktor Eckhard Schneider war so schockiert, dass er einen Tag lang nicht für Medienvertreter zu sprechen war. Die an Schizophrenie leidende Frau wurde übrigens später in einem Prozess am Landesgericht Feldkirch verurteilt und in eine Anstalt eingewiesen.