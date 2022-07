Harry Styles: Die Zukunft des Pop ist inklusiv

Keine Schramme im Profil

Er gibt Kusshände, bedankt sich mehrmals und überschwänglich in allergrößter Demut und fährt sämtliche Geschütze auf. „Treat People With Kindness“ und der One-Direction-Hit „What Makes You Beautiful“ verbinden sich als Disco-Mash-up, „Watermelon Sugar“ bringt Partystimmung und bei „Medicine“ lässt er einmal ungezügelt den Rocker aus, was ihm ausgesprochen gut zu Gesicht steht. Unschlagbar natürlich die beiden größten Hits. „As It Was“, vielleicht das Lied des Jahres, geht im Fan-Gekreische fast unter, die Mega-Ballade „Sign Of The Times“ ist ein neuzeitlicher Klassiker in derselben Liga wie „November Rain“. Statt Unterwäsche fliegen 2022 Pride-Flaggen auf die Bühne. Kann denn so viel Freundlichkeit wahr sein? Ist Harry Styles die leibhaftige Personifizierung von „Muttis Bester“? Vielleicht nicht ganz. Nach „Cinema“ versucht er in einem kurzen Energieanfall einen herzförmigen Luftballon zu zertreten - und scheitert. Noch nicht einmal das Schicksal gewährt dem 28-Jährigen eine Schramme im makellosen Profil. Wir freuen uns schon auf die große Stadionshow.