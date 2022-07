Skandalzustände: Im Laufschritt in den Urlaub

Großfamilien mit Kleinkindern und Urlaubsgepäck - zahlende Kunden! - werden gnadenlos im Laufschritt durch die Korridore gehetzt, weil Abfluggate plötzlich nicht mehr Abfluggate ist. Am Ersatzgate warten schon die Zubringerbusse, die bei Höllentemperaturen mit den bedauernswerten Jagdopfern vollgestopft werden. Dann schweißtriefend zu Flugzeugen, die wegen zusammengebrochener Ankunfts- und Abflugzeiten gar nicht mehr an einem „Finger“ andocken, sondern weit draußen am Flugfeld für den raschen Funktionswechsel geparkt sind.