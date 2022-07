Migranten wollten mit ganzem Waffenarsenal zu uns

Gar zwölf Millionen Flüchtlinge warten im Iran, der Türkei und Ägypten auf den Sprung nach Europa. Im Brennpunkt ist die serbisch-ungarische Grenze, wo der Druck zunimmt und die Gewalt auch unter den Migranten steigt. Diese gipfelte erst vor wenigen Tagen in dem Mord an einem jungen Afghanen durch einen Landsmann bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in einem Waldgebiet.