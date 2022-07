Wer dieser Tage durch Vorarlbergs Landeshauptstadt bummelt, dem wird so manche Baustelle ins Auge stechen. Gleich mehrere Projekte befinden sich in der Umsetzung, Bregenz verpasst sich einen neuen Look. Auch in der Stadtvertretungssitzung am Donnerstagabend dominierte die Erneuerung der städtischen Infrastruktur die Agenda.